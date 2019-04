인문학 중흥 위한 ‘2019 신세계 지식향연’ 개최

항해왕엔히크가 1419년 포르투갈 사그레스에서 설립한 항해연구소는 이전까지 ‘이 너머에 아무것도 없다(Non plus ultra)’의 한계를 타파하고 미지의 곳으로의 도전을 통해, 세계 각지의 문명권들이 상호 교류를 하는 진정한 의미의 ‘세계사’가 시작될 수 있도록 한 리더십과 도전 그리고 개척의 산물로 평가받고 있다.

