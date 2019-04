소프라노 조수미가 떠올린 8살 때의 특별했던 저녁

특히 일곱 번째 곡 '송스 마이 마더 토트 미(Songs My Mother Taught Me)'는 조수미씨 어머니가 좋아하시는 곡이다. 조수미씨는 이 곡을 두 번 녹음했다. "예전에 다른 음반에 실렸던 곡이다. 이번 앨범에 수록된 곡은 체코 프라하 심포니가 연주한 곡이다. 공연을 갔을 때 너무 기가 막힌 연주를 해줘 녹음했다. 음악적 욕심도 컸고 완성도 높은 음악을 들려주고 싶었다."

"아버지가 공연 준비하던 중 갑자기 돌아가셨다. 장례식이 있던 날 나는 파리에서 노래를 했다. 공연 실황을 촬영하기 돼 있었다. 그리고 공연의 앵콜곡으로 아베마리아가 준비돼 있었다. 모든게 운명처럼 아버지를 위한 콘서트가 됐고 '포 마이 파더(For My Father)'라는 영상물로 남았다. 어머니는 공연장에도 많이 오시고 라이브로 들으면 되지 했는데 나를 위한 것을 준비해줬으면 하는 말씀을 스쳐가면서 들었다. 어머니가 이제 딸도 못 알아보는 상황이 되니 어머니를 위해 음반을 만들어야겠다는 생각을 했다."