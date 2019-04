[영상] 기사로만 쓰던 무인 편의점, 직접 가봤다

무인 편의점을 활용하며 그 무엇보다 뼈저리게 느꼈던 것은 아이러니하게도 '사람의 중요성' 이었다. 아무리 무인 시스템이 IT 기술의 결정체이고 잘 만들어졌다 하더라도 사고가 생기면 사람의 힘이 절실해지기 때문이다. 언택트 트렌드, 최저임금 인상 등으로 무인 편의점이 확산된다 하더라도 결국 사람이 운영하는 편의점은 살아남을 것이라는 생각이 드는 하루였다.

