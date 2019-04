빌보드 ‘톱 10’만 두 번째… 새 역사 쓴 방탄소년단

[아시아경제 최석환 인턴기자] 그룹 방탄소년단의 신곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 8위를 차지했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.