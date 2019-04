식약처, 캄보디아 등 5개 개도국 의약품 관리 역량 강화 지원

이 사업은 서태평양지역사무처(WPRO)와 협력해 캄보디아, 라오스, 베트남, 필리핀, 몽골을 대상으로 백신 등 바이오의약품과 한약재 등 전통의약품의 품질관리 능력 향상, 허가 기술지원을 위해 마련됐다. 주요 내용은 ▲백신 평가 및 허가 후 모니터링에 대한 교육·훈련과 기술자문 ▲백신규제기관에 대한 WHO 실사 지원 ▲백신 품질 관리 실험실 구축 지원 ▲전통의약품 품질 관리 이론 및 현장 실습교육 등이다.

