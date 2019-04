코카-콜라사, 대용량 듀얼브루 커피 ‘조지아 크래프트’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 코카-콜라사의 세계 판매 1위 RTD(Ready To Drink) 커피 브랜드 ‘조지아’는 핫브루와 콜드브루의 매력을 함께 담아낸 대용량 듀얼브루 커피 ‘조지아 크래프트’를 출시했다고 23일 밝혔다.

