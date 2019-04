관악구 삼성고 학생들 자원봉사 나선 까닭?

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)와 삼성고등학교(교장 윤민자)가 22일 관악구 삼성고등학교에서 청소년 자원봉사 활성화를 위한 ‘관악구 청소년 자원봉사 실천학교?자원봉사 with Youth’ 업무협약을 체결했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.