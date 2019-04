‘왕좌의 게임’ 누드 대역배우 다시 등장?

[아시아경제 이진수 선임기자] 미국 케이블 채널 HBO의 인기 드라마 '왕좌의 게임(Game of Thrones)' 시즌5 피날레 에피소드에서 서세이 라니스터로 분(扮)한 레나 헤디 대신 알몸으로 '수치의 행진(Walk of Shame)' 장면을 찍은 대역배우(body double)가 시즌8에도 등장할 것이라고 미국 일간 뉴욕포스트의 연예 전문 사이트 디사이더가 내다봤다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.