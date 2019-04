文대통령 내외, 카자흐 대통령과 국빈오찬…"유라시아 번영 동반자"

그러면서 "오늘 열린 정상회담을 계기로 기존의 교역과 투자를 더욱 활성화하고 나아가 양국의 협력이 IT, 혁신산업기술, 보건·의료, 우주 등 미래성장 동력 창출을 위한 분야로 확대되길 기대한다"며 "우리 두 나라는 번영의 길을 향해 함께 나아갈 것"이라고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.