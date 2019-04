文대통령 "카자흐 비핵화 경험, 한반도에 영감…긴밀히 협력"

양 정상은 이번 회담을 통해 ICT, 5G, 빅데이터, 사물인터넷 등 첨단 산업분야에서 실질 협력을 모색하기로 했다. 이를 위해 누르술탄에 '한-카자흐스탄 국제 IT 협력센터'를 설립할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.