中 대륙의 고사양 게이밍폰 '블랙샤크2' 국내 출시

출고가는 8GB·128GB 모델이 69만7400원이다. 12GB·256GB 모델은 82만5000원이다. 파워보이스 관계자는 "글로벌 출시가와 해외 직구 가격보다 저렴하다"고 설명했다. 국내 정식 출시 모델인 만큼 한국어 및 A/S 지원이 이뤄진다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.