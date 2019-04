잇딴 오명에…페이스북·구글 직원들 스타트업行 늘어나

[아시아경제 이민우 기자] 페이스북, 구글 등 글로벌 IT '공룡' 기업의 직원들이 이탈하고 있다. 회원 개인정보 유출, 군사적 용도로 기술 제공 등에 회의를 느끼고 '보람'을 찾아 헬스케어, 교육 등을 다루는 스타트업으로 옮기고 있는 모양새다.

