방탄소년단, 英 '오피셜 앨범 차트 톱100' 1위…“역시 세계적 그룹”

세계적인 보이그룹 '방탄소년단' / 사진 = 빅히트엔터테인먼트 제공

[아시아경제 김지현 인턴기자] 세계적인 보이그룹 방탄소년단이 한국 가수 최초로 영국 오피셜 앨범 차트 정상에 올랐다.

19일(현지 시간) 영국 오피셜 차트에 따르면, 지난 12일 전 세계 동시 발매한 방탄소년단의 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’가 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100 (Official Albums Chart Top 100)’에서 1위에 올랐다.

방탄소년단의 이번 앨범 타이틀 곡인 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’는 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100 (Official Singles Chart Top 100)’에서 13위를 차지했다.

방탄소년단은 이로써 영국 오피셜 메인 앨범 차트로 불리는 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’에서 1위를 차지한 최초의 한국 가수가 됐다. 이와 동시에 방탄소년단은 지난해 이 차트에서 ‘IDOL’로 세웠던 한국 그룹 최고 기록(21위)을 자체 경신하게 됐다.

또한, 방탄소년단의 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’는 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’의 1위 기록을 포함해 ‘오피셜 앨범 차트 업데이트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 피지컬 앨범 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 스코티시 앨범 차트 톱 100’ 1위 등 총 5개의 부문에서 1위에 올랐다.

타이틀 곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’가 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 및 ‘오피셜 싱글 차트 톱 40’ 13위를 기록한 것 외에 나머지 앨범 수록곡들도 차트 상위권에 올랐다.

‘Make It Right’와 ‘소우주 (Mikrokosmos)’, ‘HOME’, ‘Dionysus’는 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’과 ‘오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100’, ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’, 오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 리스트에 올라있다.

한편, 방탄소년단은 19일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 국내 컴백과 동시에 1위를 차지했다. 이어 20일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 21일 SBS ‘인기가요’를 통해 국내 컴백 무대를 이어갈 예정이다.

김지현 인턴기자 jihyunsports@asiae.co.kr





