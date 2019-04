'버닝썬'으로 힘들었던 엔터주…각각 모멘텀 선보여

다만 2분기부터 블랙핑크의 앨범 및 글로벌투어 효과가 기대되고 있다. 이번 달 초 컴백한 블랙핑크의 신곡 'Kill This Love'는 빌보드 HOT100에서 41위를 기록했고, 2분기에는 미국과 유럽투어를 시작한다. 올해 12월에는 데뷔 이후 처음으로 일본 돔 투어(도쿄, 오사카, 후쿠오카)가 예정돼 있다.

