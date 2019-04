'달라진다낭' 베트남의 실리콘밸리 다낭 IT Park의 부상

한편 DIPT에는 IBM, 시스코, 인텔, KDDI, 미츠이 등 글로벌 IT 업체들이 투자 의향을 나타낸 것으로 전해지고 있다.

사업 주체인 다낭IT개발 측은 "아시아에서 가장 발전된 IT 커뮤니티 중 하나가 되는 것을 목표로 삼고 있다"며 더 많은 외국인 투자자를 유치할 수 있도록 적극적인 지원에 나서겠다고 밝혔다.

다낭이 베트남의 새로운 IT 중심으로 주목받은 계기는 다낭시 호아방군 호아리엔 지역에서 추진해온 정보기술단지(DITP) 1단계 프로젝트의 지난달 말 준공이다. DITP는 베트남 정부가 미국 실리콘밸리와 대만 신주과학공원을 모델로 한 것으로, 기술 집약적인 첨단 중소기업과 인력을 유치해 동남아시아 IT의 허브로 육성하는 것을 목표로 추진해온 프로젝트다.

[아시아경제 하노이 조아라 객원기자] 아름다운 해안과 리조트로 유명한 베트남 중부 관광도시 다낭이 새로운 변신에 나서고 있다. 도로ㆍ공항 등 교통 인프라와 도시개발 프로젝트 성공을 배경으로 첨단 IT 기업 유치에 적극적으로 나서면서 '베트남의 실리콘밸리'로 주목받고 있다.