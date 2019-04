"한솔케미칼, 1Q 호실적 전망...성장 가속도 붙을 것"

한화투자증권은 한솔케미칼에 대해 목표주가 11만5000원 투자의견 매수를 유지했다. 이 연구원은 "현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 10.6배이므로 여전히 상승 여력이 높다"고 분석했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.