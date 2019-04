힘겹게 오른 코스피, 13일간 5% 오르고 '숨 고르기'…"실적우려가 추가 상승 제한"

김병연 연구원은 "차주 자동차, 화학, 철강, IT 등 주요기업들의 실적이 발표될 예정"이라면서 "관건은 주요 반도체 기업의 실적인데, 현재 추정치로는 1분기보다는 2분기 실적을 바닥으로 하반기 턴어라운드를 예상하고 있다"고 언급했다.

이어 "기술·통계적 잣대로 시장의 매기를 판단하는 Hana Balance of Market Power Index 역시, 최근 통계적 상단(+0.25pt) 구간에 진입하며 그간 누적됐던 상승피로 해소과정이 일정수준 불가피함을 시사했다"면서 "+3만~-3만 계약 밴드를 순환하는 외국인 지수선물 20일 누적 순매수 추이도 최근 반락전환하며 그간 매수일로를 내달렸던 외국인 현선물 수급의 방향선회 가능성을 암시하고 있다"고 덧붙였다.