'14**** 서비스 개시'.. 통신비 6058억 줄어들까

과학기술정보통신부는 19일부터 수신자 부담 기업 대표번호 서비스인 '14****'번(여섯 자리) 서비스를 시작했다. 그간 신용카드, 보험, 대리운전, 꽃배달 등에 사용돼 왔던 1588, 1688 등의 발신자 부담 대표번호 서비스를 대체하기 위한 서비스다. 국회가 수년간 국정감사를 통해 소비자가 상품 주문이나 AS 등에 소요되는 통화료를 부담해야 하는 것이 부당하다고 지적함에 따라 이같은 서비스가 나오게 됐다.

