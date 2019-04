"다음주 美 1Q 실적시즌…아마존 등 IT社 실적개선 가능성"

최 연구원은 "필수소비재 업종은 최근 이익전망치가 하향조정되고 있어 실제 기록을 확인해야 한다"며 "커뮤니케이션은 1분기보다 2분기 이익 증가율이 높아질 가능성이 있고 IT 업종은 아마존을 비롯해 결제산업에 진출한 비자와 페이팔홀딩스 등 실적에 주목해야 한다"고 조언했다.

21일 최보원 한화투자증권 연구원은 다음주 1분기 이익이 전년 동기 대비 줄 것으로 예상되는 필수소비재, 커뮤니케이션, IT 등 업종의 기업들 실적이 발표된다고 했다.