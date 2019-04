[시론] 법인차 등록기준, 선진국 수준으로 높여야

국내시장에서 수입차의 위상이 높아지고 있다. 수입차의 점유율은 약 20%에 이를 만큼 높아졌으며 소비자의 거부감도 사라져 가성비(가격 대비 성능)만 좋으면 차량을 구입하는 분위기로 바뀌었다. 특히 중저가 수입 모델의 증가로 가격은 저렴해졌고 각종 할부 정책으로 수입차 구입은 더욱 수월해졌다. 물론 국산차 대비 3~4배 높은 부품비나 공임, 긴 AS 등이 여전히 불편함을 가중시키고 있으나 수입차 구입 문턱이 낮아진 것은 분명하다.

