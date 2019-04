[기자의 독서] 홀로코스트와 침략자의 논리가 뒤섞인 '제노사이드'의 탄생기

[아시아경제 이현우 기자] 시리아의 다마스쿠스부터 북한의 평양까지 아시아 전역에 세워져있는 독재정권들과 그 꼭대기에 올라선 독재자들에게는 두 가지 공통된 국제법상 죄가 있다. 바로 '제노사이드(Genocide)'와 '인도에 반하는 죄(Crimes Against Humanity)'다. 이들이 벌인 소수민족이나 자국 정치범에 대한 인권유린, 구금, 학살 등은 전 세계적 공분을 일으키며 세계 언론에 대서특필 되곤 한다. 이후 발생하는 내전과 열강들의 개입, 독재자의 체포와 재판 과정까지 이 두 가지 국제범죄는 독재자와 그를 추종하던 수뇌부들에게 끝까지 따라붙는다.

