[Encounter] 고전문학자가 쓴 비엔나 골목골목의 역사·문화 이야기

비엔나 사람들은 풍부한 문화 자산을 훌륭하게 활용해 도시의 매력을 더해가고 있다. 비엔나 거리에서는 'Never leave Vienna without a Kiss'라는 홍보 문구를 쉽게 볼 수 있다. 비엔나 사람들의 재치가 돋보인다. 벨베데르 박물관에 있는 구스타프 클림트의 작품 '키스'를 꼭 보라는 깜찍한 협박이다.(이민희 지음/글누림)

