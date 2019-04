봉구 ‘오픈창동’ 비트박스 경연대회 ‘Mouth of Mouth’ 개최

이번 비트박스 경연대회 심사위원으로 △‘2019 BEATBOX TO WORLD’ 우승자 MIGHTY △‘2019 스위스 그랜드 비트박스 챔피언십’ 한국대표로 출전하는 Cloud △한국의 전설적인 비트박서인 Effect 세 명이 위촉되어 예선전부터 본선에 이르기까지 공정한 대회 심사를 할 예정이다.

비트박스 경연대회 Mouth of Mouth는 전국의 실력 있는 비트박서를 발굴하고, 다양한 장르의 음악가가 창동으로 모여들 수 있도록 지원하는 경연대회로 지난해 시작돼 올해 2회째를 맞았다.

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 21일 오후 2시 플랫폼창동61 1층 오픈창동 스튜디오에서 비트박스 경연대회 ‘Mouth of Mouth’를 개최한다.