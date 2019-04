文대통령, 우즈벡 타슈켄트서 '원격협진' 시연회 참석…"e헬스 협력 동반자"

문 대통령은 이날 오후 5시40분께 타슈켄트 인하대학교(Inha University in Tashkent)에 도착해 압두하키모프 사회부총리, 샤드마노프 보건부장관, 이동욱 우즈벡 보건부 차관, 잘라로프 타슈켄트인하대학교 총장대리 등의 영접을 받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.