박효신 단독 콘서트 오늘(18일) 예매 시작…오는 6월 첫 공연

[아시아경제 임주형 인턴기자] 가수 박효신의 단독 콘서트 티켓 예매가 시작됐다. 박효신은 오는 6월부터 약 3주 동안 콘서트를 열 예정이다.

박효신 콘서트 '박효신 LIVE 2019 LOVERS: Where is your love(라이브 2019 러버스:웨어 이즈 유어 러브)'는 18일 오후 8시부터 인터파크티켓을 통해 1차 티켓 예매를 시작했다. 이날 예매 가능한 공연 회차는 오는 6월2일과 9일, 30일, 7월5일 공연분이다.

앞서 박효신은 지난 8일 공식 홈페이지를 통해 해당 콘서트 개최 소식을 알린 바 있다.

박효신은 해당 콘서트에서 크리에이티브 디렉트로 참가해 공연 전 과정에 주도적으로 참여한 것으로 알려졌다. 또한 이번 공연은 국내 솔로가수 최초로 서울 올림픽체조경기장에서 열린다.

한편 박효신은 1999년 1집 앨범 '해줄 수 없는 일'로 데뷔했다.

