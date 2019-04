"여러분 만날 생각에 달려왔다"…방탄소년단 '엠카운트다운'서 미니 팬미팅

또한 방탄소년단은 곡 '디오니소스', '작은 것들을 위한 시', 'Make it right(메이크 잇 라이트)' 등 총 세 곡 무대를 선보이기도 했다.

방탄소년단은 지난 12일 발매된 새 앨범 'MAP OF THE SOUL(맵 오브 더 소울)'에 대해 설명하기도 했다. RM은 "이번 앨범은 여기 계신 분들을 포함, 많은 분께 전하고자 하는 편지같은 내용"이라고 소개했다.