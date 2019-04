은행연합회, 우즈베키스탄은행협회와 은행 해외진출 지원 협약

이번 연수 프로그램은 두 협회가 2010년 5월 체결한 업무협약(MOU)의 구체적인 협력 방안 중 하나다. 앞으로 2년 동안 우즈베키스탄 은행 및 은행협회 직원들을 한국으로 초청해 IT, 핀테크 등 디지털금융 관련 연수를 제공한다. 우즈베키스탄 은행협회는 연합회와 국내은행 직원들의 우즈베키스탄 연수 시 현지에서 필요한 네트워크를 지원한다.

