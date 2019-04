미래대우, 홍콩 카우룽반도 랜드마크 오피스빌딩 2800억 투자

[아시아경제 임정수 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 현재가 8,060 전일대비 20 등락률 +0.25% 거래량 422,004 전일가 8,040 2019.04.18 10:00장중(20분지연) close 는 홍콩 카우룽 반도에 위치한 오피스 빌딩 ‘골딘파이낸셜글로벌센터(Goldin Financial Global Centre)’의 중순위(메자닌) 대출에 2억4300만달러(한화 약 2800억원)를 투자한다고 18일 밝혔다.

