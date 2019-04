우리은행, 상반기 신입행원 300명 채용

특히 이번 채용부터 우리은행은 전문성을 갖춘 인재를 선발하기 위해 채용 부문을 직무에 따라 종전 6개에서 9개로 더욱 세분화했다. 기존 일반 부문 대신 개인금융, 기업금융, 글로벌 부문을 추가해 지역인재, 자산관리(WM), IT, 디지털, 투자은행(IB), 리스크·자금과 함께 9개 부문으로 진행한다. 장애인, 보훈대상자, 관련 분야 전공자, 직무관련 자격증 보유자, 어학 우수자 등을 우대한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.