화면 달린 '보이는 AI 스피커'…SKT, '누구 네모' 출시

◆JBL 스피커 탑재, 야간에는 '무드등' 역할까지= 스피커의 기본인 음질도 챙겼다. JBL의 스테레오 스피커를 탑재했고 저음을 보강해 음질을 높였다. 총 20가지의 다양한 홈 테마 설정을 통해 다양한 분위기를 연출할 수 있다. ‘무드등’과 특정 시간마다 화면이 자동으로 꺼지게 설정할 수 있는 ‘나이트 모드’ 기능은 이용자들의 편안한 수면에 도움이 된다. 올해 iF 디자인 어워드에서 ‘제품 디자인상’을 수상하는 등 해외에서도 디자인 우수성을 인정 받았다.

