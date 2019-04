고성능 노트북도 'LG 울트라기어'…"게임 최적화"

손대기 LG전자 한국영업본부 한국HE마케팅담당은 “‘LG 울트라기어’ 브랜드 통합과 신기술 적용 제품의 라인업을 확대해 변화하는 한국 IT 시장을 적극 공략할 것”이라고 말했다.

LG 울트라기어는 LG전자가 지난해 게이밍 모니터에 처음 적용한 브랜드다. LG전자는 이달부터 외장 그래픽을 탑재한 고성능 노트북에 LG 울트라기어 브랜드를 적용한다. LG전자는 그래픽 성능·디스플레이가 업그레이드된 고성능 노트북과, 화질·응답속도를 향상시킨 게이밍 모니터를 순차적으로 출시해 고성능 IT 브랜드로 육성할 계획이다.