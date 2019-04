김정숙 여사, 투르크멘 학생들과 한국어 수업 참여…"남북이 원하는 것? '평화'"

김 여사는 이날 오후 아자디 투르크멘 국립 세계언어대(Azadi Turkmen National Institute of World Languages)를 방문했다. 학생들은 한글로 '투르크메니스탄과 한국의 영원한 우정', '여사님을 환영합니다' 라고 적힌 대형 플래카드로 김 여사를 환영했다. 학생들이 건넨 꽃다발을 받아든 김 여사는 "이렇게 환영해 주셔서 감사합니다"고 화답했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.