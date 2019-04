[아시아경제 이종길 기자]영화 '벌새'가 이스탄불영화제 국제경쟁 부문에서 대상을 수상했다. 17일 배급사 엣나인필름에 따르면, 이 영화는 지난 16일 터키 이스탄불에서 끝난 제38회 이스탄불영화제에서 국제경쟁 부문 대상인 '골든 튤립 상(Golden Tulip for Best Film)'을 받았다.

