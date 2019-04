방탄소년단 ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나’, 내면의 이야기를 찾아가는 시간(영상)

이번 음반에는 RM의 화려한 래핑과 오르간 사운드가 인상적인 ‘인트로: 페르소나(Intro : Persona)’를 비롯해 할시가 피처링에 참여한 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’, 록 팝 장르의 ‘소우주(Mikrokosmos)’, 세계적 싱어송라이터 에드 시런(Ed Sheeran)이 참여한 ‘메이크 잇 라이트(Make It Right)’, 90년대 올드스쿨 사운드와 트랩 리듬이 합쳐진 힙합 곡 ‘홈(HOME)’, 멤버 제이홉, 진, 정국이 호흡을 맞춘 ‘자메 뷔(Jamais Vu)’, 방탄소년단표 힙합 곡 ‘디오니소스(Dionysus)’ 등 7곡이 수록됐다.

방탄소년단(BTS)은 17일 오전 11시 서울동대문디자인플라자(DDP)에서 미니 앨범 ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’ 발매 글로벌 기자간담회를 개최했다.