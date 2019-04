대만 도시개혁 전문가 그룹 OURs 성동구 방문한 까닭?

성동구는 이번에 방문한 대만 OURs 단체와 더불어 동아시아 포용도시 네트워크 회원단체로 활동 중이며 ‘지속가능한 도시, 상생 도시’를 만들기 위한 젠트리피케이션 방지정책 추진사례와 컨테이너 공익 플랫폼인 ‘언더스탠드 에비뉴’ 프로젝트와 추진배경 등을 상세히 소개하고 도시정책을 공유하는 시간을 가졌다.

이번에 방문한 OURs 단체회원은 토지와 공간의 ‘사용가치’와 ‘공정과 정의’에 역점을 두고 도시개발, 지역사회 개발, 사회혁신 연구를 하고 있는 건축가, 국립대 교수, 행정가, 사회복지가 등 타이베이 도시재생센터(TURC) 그리고 타이완 지역사회복지단체(MSM)에 소속되어 있는 전문가들이다.

[아시아경제 박종일 기자] 대만 비영리 단체 OURs 회원들이 17일 성동구 언더스탠드에비뉴에 젠트리피케이션 방지정책 등을 벤치마킹하기 위해 방문했다.

