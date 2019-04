자비스, 日 리코와 전략적 제휴…"JV 설립 통해 검사 장비 시장 진출"

RICOH는 문서 관리 솔루션, IT 서비스, 상업 및 산업 인쇄, 디지털 카메라, 산업 시스템 등의 선도적인 공급 업체다. 도쿄에 본사를 두고 있는 리코 그룹은 약 200개 국가와 지역에서 운영되고 있다. 2018년 3월 종료된 회계연도에 리코 그룹은 전 세계적으로 2063억 엔(약 194억 달러)의 매출을 올렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.