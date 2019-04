세계 1위 中 화윤설화맥주의 '슈퍼엑스' 상륙…국산 맥주 긴장 고조(종합)

슈퍼엑스의 슬로건인 용틈천애(勇?天涯: Brave the World)는 ‘세상 끝까지 용감하게 달려간다’라는 의미로, 슈퍼엑스의 주 고객층인 젊은 세대의 도전정신을 뜻한다. 슈퍼엑스의 청량감과도 일맥상통하는 슬로건이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.