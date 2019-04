[사람人]'26세 최연소 선장' 세계 바다 누빈 김재철의 아름다운 50년 항해

1958년 국내 최초 원양어선인 '지남호'가 남태평양 사모아로 출항한다는 공고를 보고 선장을 찾아가 사고를 당해도 원망하지 안겠다는 야심찬 서약을 하고 실습 항해사로 승선했다. 열악한 환경에서 무급으로 일한지 3년이라는 시간이 흐른 후 학생은 청년이 됐고, 26세에 우리나라 최연소 선장이란 타이틀을 거머쥐었다. 바다에서 청년은 '캡틴 제이 씨 킴(Captain J. C. Kim)'으로 불렸다. 참치를 가장 잘 잡는 선장으로 유명세를 떨치면서 세계 수산업계에서 하나의 유명 브랜드가 됐다. 청년은 35세이던 1969년 일본 상사인 도쇼쿠로부터 지불보증 없이 500t급 연승어선 '제31동원호'와 '제33동원호'를 현물차관으로 도입, 어획으로 갚는다는 조건으로 동원산업을 세웠다.

