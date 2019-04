美쇼핑몰 3층서 5세 소년 아래로 던진 20대 남성 구속

아란다는 지난 12일 미네소타 주 블루밍튼에 위치한 쇼핑몰 '몰 오브 아메리카'(Mall of America) 3층 식당가에서 A(5) 군을 12m 높이 발코니 아래로 던져 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

지난 12일 미네소타 주 블루밍튼의 쇼핑몰 '몰 오브 아메리카'(Mall of America) 3층 식당가에서 5세 소년을 12m 높이 발코니 아래로 던져 중상을 입힌 혐의를 받고 있는 이매뉴얼 아란다(24)/사진=EPA연합뉴스