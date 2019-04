광진구 구의역 일대 도시재생 후보지 선정

김선갑 구청장은 “구의역 일대는 KT에 기반한 IT 문화마케팅 거점지역으로 자리잡을 수 있는 가능성이 높고, 이로 인한 청년산업 고용기반 강화 등 성과를 가시화 할 수 있는 지역이다”라며 “구체적인 실행계획을 도출해 광진구 구의역 일대를 동북지역 혁신거점으로 이끌어내겠다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.