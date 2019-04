[과학을읽다]①미래 생명, 엄마 없어도 아기 낳는다?

어미 양의 뱃속이 아닌 인공자궁인 바이오백 속에서 성장한 태아 새끼 양이 이렇게 귀여운 아기 양으로 자랐습니다. [사진=Children's Hospital of Philadelphia(CHOP) 홍보영상 화면캡처]

어미 양의 자궁이 아닌 인공자궁인 바이오백 속에서 무럭무럭 자라고 있는 새끼 양. 4주 정도 인공자궁에 머물면서 하얀 양털이 자라났습니다(사진 오른쪽). [사진=Children's Hospital of Philadelphia(CHOP)]

인공자궁인 바이오백 속에서 자라고 있는 어린 양의 모습을 그림으로 표현한 필라델피아 아동병원의 홍보자료. [사진=Children's Hospital of Philadelphia(CHOP)]