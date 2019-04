포스코, 제품 홍보 전용 홈페이지 오픈

포스코 관계자는 "제품홍보 전용 홈페이지를 구축해 비즈니스 파트너사와 가치를 함께 만들어 가는 비즈니스 위드 포스코(Business with POSCO) 경영비전을 실현할 계획"이라며 "월드 탑 프리미엄(WTP) 제품 판매확대를 위한 마케팅활동에도 활용 하겠다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.