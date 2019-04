[특징주]덱스터, CJ 실사 보도에 강세…아시아나 이후 M&A 테마 주목

이날 한 매체는 CJ ENM이 특수효과 전문 업체 덱스터 덱스터 206560 | 코스닥 현재가 8,510 전일대비 1,530 등락률 +21.92% 거래량 8,501,792 전일가 6,980 2019.04.16 12:37장중(20분지연) close 스튜디오를 6월 인수합병(M&A)한다고 보도했다. 관련 업계에 따르면 CJ ENM은 이달 중 덱스터 덱스터 206560 | 코스닥 현재가 8,510 전일대비 1,530 등락률 +21.92% 거래량 8,501,792 전일가 6,980 2019.04.16 12:37장중(20분지연) close 스튜디오 M&A를 위한 실사를 진행해 6월까지 계약을 완료할 계획이라고 전했다. 이르면 9월 중 M&A 작업을 마치고 드라마·영화 등 콘텐츠 제작 역량을 강화할 것으로 관측했다. CJ ENM은 케이블TV SO CJ헬로를 LG유플러스에 매각하고 콘텐츠 제작사와 협력해 시너지 효과를 극대화하려 하고 있다.

