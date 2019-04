광복후 美군정이 남긴 것, 교보아트스페이스 '배급사회'展

[아시아경제 박병희 기자] 교보문고가 운영하는 전시공간 교보아트스페이스에서는 17일부터 내달 26일까지 심철웅 작가(61)의 '배급사회 The Society of Rationing' 전시를 개최한다.

