KT DS, 파트너스데이.. 5G서비스 소개

KT그룹의 IT 서비스 전문 기업 KT DS가 동대문 노보텔에서 2019 파트너스 데이'를 개최했다고 16일 밝혔다. KT DS의 파트너스 데이는 2009년부터 매년 진행돼 왔다. 올해는 42개의 파트너사 대표가 참석했다.

KT DS는 이날 사업본부 별 추진하고 있는 5G 기반 플랫폼 서비스 및 사업방향에 대해 공유했다. 이어 파트너사의 IT 역량과 경쟁력 향상을 돕기 위해 시행 중인 IT 기술 교육 지원 제도를 소개했다. KT DS는 2013년부터 한국산업인력공단에서 시행하는 국가인적자원개발 컨소시엄에 참여해 중소기업을 위한 무료 IT 전문 교육을 시행하고 있다. KT DS는 파트너사의 자금난 해소를 위해 운영 중인 상생협력펀드 제도도 안내했다.

우정민 KT DS 대표(사장)은 "KT 그룹이 5G 시장을 리딩하기 위해서는 파트너사와의 협업이 매우 중요하다"며"KT DS가 지향하는 동반성장과 상생가치 실현으로 진정한 성장을 함께 이루자"라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr





