방탄소년단에 아이즈원까지…유통가, K팝 마케팅 활발(종합)

롯데백화점도 자녀를 K팝 스타로 키우고자 하는 부모들을 노린다. 롯데백화점은 아역 전문 기획사인 '키아나 엔터테인먼트'와 손잡고 이달 19일 일산점에 '키아나 댄스 스튜디오 by 롯데'를 선보인다. 일산점 10층에 영업면적 약 231㎡(70평)규모로 오픈하는 이 스튜디오에서는 키즈 모델, 연기 스피치, 댄스, 카메라 테스트 등 다양한 수업을 제공하며 댄스 수업의 경우 K-POP 댄스반, 힙합반, 브레이크 댄스반, 오디션반, 취미반 등 총 5개 반의 커리큘럼을 운영한다.

