트럼프 "타이거 우즈에 '대통령 자유의메달' 수여"

[아시아경제 뉴욕=김봉수 특파원] 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 골프선수 타이거 우즈에게 미국 스포츠 선수에게 주어지는 최고의 영예인 '대통령 자유의 메달(the presidential Medal of Freedom)'을 수여하겠다고 밝혔다.

