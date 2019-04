한국뮤지컬협회, 뮤지컬산업 미래 인재 육성 나서

'New 뮤지컬 크리에이터' 양성 사업은 뮤지컬 및 융복합 콘텐츠 산업을 대표하는 멘토 열세 명이 팀 멘토링을 통해 신인 창작자들이 '참여형 가상현실(VR) 뮤지컬', '홀로그램 뮤지컬', '인터렉티브 미디어 이머시브 뮤지컬', '실감형 미디어 파사드 뮤지컬' 등 네 개의 '뉴 뮤지컬'을 개발하도록 돕는 도제 방식의 현장 체험형 실습 교육 프로그램으로 이뤄진다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.