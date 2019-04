밝은안과21병원, 러시아연방 사하공화국 헹갈라스 주와 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 밝은안과21병원(대표원장 윤길중)은 지난 12일 러시아연방 사하공화국 헹갈라스주(khangalasskiy ulus of the sakharepublic)와 의료업무 및 진료에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

