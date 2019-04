SK이노베이션, 기업PR캠페인 게시 2주만에 1650만 뷰 돌파

Imagination Into Reality는 글로벌 시장을 타겟으로 한 PR 캠페인으로 12초 가량의 짧은 분량에 각 사업을 효과적으로 표현했다.

[아시아경제 권재희 기자] SK이노베이션이 온라인에 공개한 기업PR 캠페인 '생각 뒤집기' 영어버전 'Imagination Into Reality'가 지난 1일 게시한 후 이 주만에 조회수 1650만을 돌파했다.